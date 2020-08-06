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У "Нафтогазі" прогнозують підвищення ціни на газ восени

Україна, Четвер 06 серпня 2020 20:09
У "Нафтогазі" прогнозують підвищення ціни на газ восени
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ціна на газ може зрости на 40%

Восени цього року ціна на газ може суттєво зрости. У "Нафтогазі" прогнозують, що вартість "блакитного палива" підвищиться на майже 40%.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Коболєва, зараз ринок дійсно показує, що восени ціна на газ підвищиться.

"Але, чи буде (зростання ціни - ред.) таким, чи не буде, важко передбачати, але ми в "Нафтогазі" робимо все для того, щоб наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим", - додав він.

Коболєв також зазначив, що останніми роками український ринок газу став дешевшим через прямий імпортний паритет.

"Всі трейдери розуміють, що на ринку існує конкуренція. Ця конкуренція, власне кажучи, і зробила ціну на газ дуже привабливою і дуже низькою", - підсумував глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" збільшив річну ціну на газ для населення; ціна на газ зросла на майже 46% у порівнянні з попереднім місяцем.

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Новини України Нафтогаз УкраїниЦіна на газАндрій Коболєв
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