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"Нафтогаз" змінив термін передачі показників лічильників: коли крайній строк

Понеділок 05 серпня 2024 16:59
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"Нафтогаз" змінив термін передачі показників лічильників: коли крайній строк Ілюстративне фото: український військовий (facebook.com/infovlgas_com.ua4)
Автор: Наталія Кава

Українці кожного місяця мають передавати дані своїх лічильників щодо користування комунальними послугами. Однак у компанії "Нафтогаз" попередили про проблеми з особистим кабінетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Зазвичай, користувачі "Нафтогазу" мали передавати дані до 5 числа місяця, який йде за розрахунковим. Однак цього разу цей строк було подовжено до 7 числа.

У "Нафтогазі" таке рішення пояснили технічним проблемами з особистим кабінетом користувача, який все ще не працює.

"Тепер у вас є більше часу, щоб спокійно передати свої показання. Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися та встигли вчасно. Ми продовжуємо працювати над відновленням роботи всіх сервісів і дякуємо за ваше розуміння!" - сказано у повідомленні.

Дані з газового лічильника можна передати й альтернативними способами:

  • чат-боти GASUA у Viber або Telegram;
  • SMS на номер 4647;
  • за телефоном 066-300-2888 (натисніть 1);
  • контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

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