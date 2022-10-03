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"Нафтогаз" збільшив видобуток газу в західних регіонах України

Фото: "Нафтогаз" збільшив видобуток газу в західних регіонах України на 2% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Група "Нафтогаз" збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології і обладнання. Зокрема, ГПУ "Львівгазвидобування" (одне з трьох управлінь АТ "Укргазвидобування"), яке оперує родовищами у 5 західних областях, з початку року передало в газотранспортну систему на 2% більше блакитного палива порівняно з 2021 роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Як зазначили в прес-службі, через військові дії "Нафтогаз" втратив частину свердловин, але зниження видобутку мінімальне – лише 2% від початку року. У приватних компаній падіння становить понад 11%.

"З урахуванням ситуації в країні, ми плануємо інтенсивно розкривати потенціал родовищ на заході України, який є досить великим. Одночасно наша компанія уже відновлює діяльність зупинених або зруйнованих через війну об’єктів на сході. З успіхами військових уже наступного року ми плануємо збільшувати видобуток", - сказав голова НАК Юрій Вітренко.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" скоротив видобуток на 2% у січні-серпні через російське вторгнення. Глава компанії Юрій Вітренко заявив, що сподівається відновити видобуток завдяки недавнім військовим успіхам української армії.

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