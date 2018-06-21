"Нафтогаз" виплатив до бюджету 8 млрд гривень дивідендів

Загальна сума затверджених виплат складає 11,8 млрд гривень

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" станом на 21 червня сплатила до державного бюджету 8 млрд гривень дивідендів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як повідомляється, за рішенням Кабінету міністрів до кінця червня НАК повинен перерахувати до бюджету 11,8 млрд гривень або 30% чистого прибутку, отриманого в минулому році.

загалом упродовж поточного року станом на 21 червня підприємства групи Нафтогаз сплатили до державного бюджету понад 60 млрд гривень у вигляді податків і дивідендів.

У минулому році Нафтогаз заплатив державі 13,3 млрд гривень дивідендів за 2016 рік і став найбільш прибутковим підприємством серед всіх компаній, якими володіє держава.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за 2017 рік отримала 39,329 млрд гривень чистого прибутку.