"Нафтогаз" витіснив з газового ринку 200 млн кубометрів газу приватного газовидобутку, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-фінансового директора "Укргазвидобування", енергетичного експерта Євгена Паленка.

За його словами, до війни промислові споживачі споживали більше газу, ніж зараз та купляли його у приватних газовидобувників.

Проте зараз споживання бізнесом на 1 млрд кубометрів менше, ніж видобуток приватних видобувників. Тобто виник надлишок газу приватного видобутку на тому сегменті ринку, на якому вони можуть його продавати.

"Для мене було дуже великим сюрпризом те, що "Нафтогаз" також вийшов на цей ринок і ще з 200 мільйонів газу з цього ринку видавив приватних постачальників. Тобто, для приватних постачальників обсяг ринку ще зменшився відповідно на 200 мільйонів кубічних метрів газу", - наголосив Паленка.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" повідомив про заключення договору з приватним заводом ArcelorMittal Кривий Ріг про продаж 200 млн м3 газу.

За даними учасників ринку, ціна склала близько 11 000 грн за тис. м3 в той час як ще місяць тому "Нафтогаз" імпортував газ з Європи по 26 000 грн за тис. м3.