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"Нафтогаз Трейдинг" предложил лучшие ценовые условия на рынке газа, - эксперт

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Киев, Суббота 28 августа 2021 11:26
"Нафтогаз Трейдинг" предложил лучшие ценовые условия на рынке газа, - эксперт Фото: предложения "Нафтогаз Трейдинг" назвали уникальными среди всех поставщиков в Европе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Предложения "Нафтогаз Трейдинг" являются уникальными среди всех поставщиков в Европе, как по цене, так и по условиям.

Об этом заявил директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя ценовую ситуацию на рынке газа.

"Нынешняя ситуация на европейском рынке демонстрирует важность для надежного обеспечения стран ЕС бронирования трейдерами мощностей ГТС Украины и переноса точки купли-продажи газа (с российского направления) на восточную границу Украины. Это создаст реальную конкуренцию на рынке предоставления услуг по транспортировке газа в интересах потребителей Украины и других стран Европы", - считает Владимир Омельченко.

В свою очередь, директор коммуникаций "Нафтогаз Украины" Максим Билявский сообщил в Facebook, что 55% производителей тепла и горячей воды для бытовых потребителей все еще не воспользовались заманчивым предложением от "Нафтогаз Трейдинг" - 7,42 грн/кубометр.

"Мы просим абонентов централизованного теплоснабжения убедиться, что их производитель имеет договор на поставку газа. Между тем в ЕС спотовая цена газа продолжает расти, и сегодня на хабе TTF составляет $490 или 13 230 гривен за тысячу кубометров без учета транспортировки до границы Украины и других сборов", - отметил Билявский.

По его мнению, стабилизировать ценовую ситуацию на энергетическом рынке ЕС может увеличение объемов транспортировки газа через газотранспортную сеть Украины.

"Наша система, в отличие от "Северного потока-2" и других маршрутов, может оперативно реагировать на изменение рыночного спроса (благодаря газохранилищам), тем самым, ограничивая коридор колебания спотовых цен на газ, и соответственно уменьшая потребность в сжигании угля и снижая выбросы диоксида углерода", - подчеркнул Билявский.

Завершується літо і все ближчим стає опалювальний сезон, але 55% виробників тепла та гарячої води для побутових...

Posted by Максим Білявський on Friday, August 27, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

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