"Нафтогаз Трейдинг" запропонував кращі цінові умови на ринку газу, - експерт

Пропозиції "Нафтогаз Трейдинг" є унікальними серед усіх постачальників в Європі, як за ціною, так і за умовами.

Про це заявив директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко, коментуючи цінову ситуацію на ринку газу.

"Нинішня ситуація на європейському ринку демонструє важливість для надійного забезпечення країн ЄС бронювання трейдерами потужностей ГТС України і перенесення точки купівлі-продажу газу (з російського напрямку) на східний кордон України. Це створить реальну конкуренцію на ринку надання послуг з транспортування газу в інтересах споживачів України та інших країн Європи", - вважає Володимир Омельченко.

Своєю чергою, директор комунікацій "Нафтогаз України" Максим Білявський повідомив у Facebook, що 55% виробників тепла і гарячої води для побутових споживачів все ще не скористалися привабливою пропозицією від "Нафтогаз Трейдинг" - 7,42 грн/кубометр.

"Ми просимо абонентів централізованого теплопостачання переконатися, що їх виробник має договір на постачання газу. Тим часом в ЄС спотова ціна газу продовжує зростати, і сьогодні на хабі TTF становить $490 або 13 230 гривень за тисячу кубометрів без урахування транспортування до кордону України та інших зборів", - зазначив Білявський.

На його думку, стабілізувати цінову ситуацію на енергетичному ринку ЄС може збільшення обсягів транспортування газу через газотранспортну мережу України.

"Наша система, на відміну від "Північного потоку-2" та інших маршрутів, може оперативно реагувати на зміну ринкового попиту (завдяки газосховищам), тим самим, обмежуючи коридор коливання спотових цін на газ, і відповідно зменшуючи потребу в спалюванні вугілля і знижуючи викиди діоксиду вуглецю", - підкреслив Білявський.