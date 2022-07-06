UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нафтогаз" не сможет собственными силами обслужить 12 млн потребителей газа, - эксперт

Фото: "Нафтогаз" не может собственными силами обслужить 12 млн потребителей газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Нормальное прохождение отопительного сезона может оказаться под угрозой срыва. Причина - невозможность ГК "Нафтогаз" собственными силами обслужить 12 млн потребителей газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в Facebook.

По его словам, менеджеры "Нафтогаза" находятся сейчас в поиске подрядчиков для обслуживания 12 млн потребителей газа, которых ему весной передал Кабинет министров. Сейчас же многим потребителям попросту не к кому обратится.

"Если они не найдут посредника, придется строить новую инфраструктуру. Деньги на это заложат в цену газа или попросят опять у государства", - отметил эксперт.

В то же время, добавляет Попов, потребители газа не понимают, кому задавать вопросы по цене, оплате, долгам, подключению и тд., и почему нельзя было автоматически перевести остатки на счетах клиентов.

"Кому повезет - дозванивается в контакт-центр "Нафтогаза". Если не дозвонился - альтернатив немного - 13 центров подключения клиентов по всей стране", - резюмировал он.

Напомним, с 1 июня потребители газа были автоматически переведены на "поставщика последней надежды" (ППН), функцию которого выполняет НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныГаз