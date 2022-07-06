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"Нафтогаз" не сможет собственными силами обслужить 12 млн потребителей газа, - эксперт

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Среда 06 июля 2022 19:42
"Нафтогаз" не сможет собственными силами обслужить 12 млн потребителей газа, - эксперт Фото: "Нафтогаз" не может собственными силами обслужить 12 млн потребителей газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Нормальное прохождение отопительного сезона может оказаться под угрозой срыва. Причина - невозможность ГК "Нафтогаз" собственными силами обслужить 12 млн потребителей газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в Facebook.

По его словам, менеджеры "Нафтогаза" находятся сейчас в поиске подрядчиков для обслуживания 12 млн потребителей газа, которых ему весной передал Кабинет министров. Сейчас же многим потребителям попросту не к кому обратится.

"Если они не найдут посредника, придется строить новую инфраструктуру. Деньги на это заложат в цену газа или попросят опять у государства", - отметил эксперт.

В то же время, добавляет Попов, потребители газа не понимают, кому задавать вопросы по цене, оплате, долгам, подключению и тд., и почему нельзя было автоматически перевести остатки на счетах клиентов.

"Кому повезет - дозванивается в контакт-центр "Нафтогаза". Если не дозвонился - альтернатив немного - 13 центров подключения клиентов по всей стране", - резюмировал он.

Напомним, с 1 июня потребители газа были автоматически переведены на "поставщика последней надежды" (ППН), функцию которого выполняет НАК "Нафтогаз Украины".

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