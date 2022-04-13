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"Нафтогаз" просит украинцев по возможности оплатить счета за март

Фото: счета за газ, потребленный в марте, уже сформированы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сформировала счета за потребленный газ в марте 2022 года. Компания просит украинцев по возможности оплатить счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Мы понимаем ситуацию каждого, поэтому просим вас оплатить счета по возможности. Это важно, ведь благодаря оплате от населения поддерживается возможность обеспечения всех газом. С каждой уплаты за потребленный газ, часть денег идет на поддержание обороноспособности государства", - говорится в сообщении.

Как отметили пресс-службе, компания не планирует никаких штрафов или отключения клиентов.

"Нафтогаз" формирует платежки ежемесячно 10-12-го числа. Сумма к уплате рассчитывается на основе данных о потребленном Газе, которые передает оператор ГРМ (облгаз)

"Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чатботі GASUA до 15 числа и получайте скидку 1 % вы сможете ее использовать во время следующего платежа)", - говорится в сообщении.

Как получить счет за потребленный газ в марте?

  • В личном кабинете на my.gas.ua
  • В чатботе GASUA в Viber или Telegram
  • На электронную почту (e-mail)
  • Укрпочтой после 20-го числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Как заплатить за газ?

  • Онлайн:
  • В личном кабинете на my.gas.ua
  • В чатботе GASUA в Viber и Telegram
  • Через сайты и мобильные приложения банков
  • С помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay)

Офлайн:

  • Через платежные терминалы самообслуживания

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Нафтогаз Украины