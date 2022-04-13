"Нафтогаз" просит украинцев по возможности оплатить счета за март

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сформировала счета за потребленный газ в марте 2022 года. Компания просит украинцев по возможности оплатить счета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
"Мы понимаем ситуацию каждого, поэтому просим вас оплатить счета по возможности. Это важно, ведь благодаря оплате от населения поддерживается возможность обеспечения всех газом. С каждой уплаты за потребленный газ, часть денег идет на поддержание обороноспособности государства", - говорится в сообщении.
Как отметили пресс-службе, компания не планирует никаких штрафов или отключения клиентов.
"Нафтогаз" формирует платежки ежемесячно 10-12-го числа. Сумма к уплате рассчитывается на основе данных о потребленном Газе, которые передает оператор ГРМ (облгаз)
"Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чатботі GASUA до 15 числа и получайте скидку 1 % вы сможете ее использовать во время следующего платежа)", - говорится в сообщении.
Как получить счет за потребленный газ в марте?
Как заплатить за газ?
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