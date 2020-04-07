Нафтогаз прогнозирует падение цен на газ для населения до лета 

В Нафтогазе ожидают продолжение падения цены на газ, в том числе и для населения, как минимум до начала лета. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в Facebook.

В компании связывают падение цен с несколькими факторами - теплой зимой, рекордными объемами газа в подземных хранилищах в Европе и Украине, падением цен на нефть и пандемией коронавируса.

“Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе, для населения. Нафтогаз ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета”, - сообщили в компании.

Ранее РБК-Украина писало, что цены на газ для населения за полугодие упали на четверть. Так, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2019 года составила 6415,85 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 23,5% меньше, чем в первом полугодии (8383,95 грн).

Также сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийских на фоне рекордных запасов и растущих поставок сжиженного газа. Цены на газ находятся на уровне 80 долларов за тысячу кубометров.