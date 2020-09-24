"Нафтогаз" повысит цену газа из-за миллиардных убытков, - Витренко

НАК "Нафтогаз" прикрывается мировым кризисом и коронавирусом и манипулирует финансовой информации.

Об этом написал бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.

"Минус 11,5 миллиарда грн за полгода! Нам эти цифры долго не показывали, задерживая публикацией отчетности в нарушение требований законодательства. И это национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и тому подобное. Вместо того чтобы показывать прибыль, адекватные доходности на вложенный капитал (деньги украинского народа), эта компания стала убыточной", - написал Витренко.

Он также отметил, что "Нафтогаз" долгое время показывал в финансовой документации прибыль, "забывая" сказать, что без доходов от "Газпрома" предприятие еще в прошлом году было бы убыточным.

"Как теперь объяснить огромные расходы на "благотворительность" и самую дорогую рекламу в украинском Форбсе со стороны убыточного Нафтогаза? То есть это уже делают не с прибылей, а с убытков?" - интересуется бывший топ-менеджер компании.

Напомним, по сообщению пресс-службы НАК "Нафтогаз", консолидированный чистый убыток группы за первое полугодие 2020 года составил 11,5 млрд грн.

За день до обнародования информации об убытках, "Нафтогаз" поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым он поставляет ресурс в рамках ПСО, к 5183 грн за кубометр (с учетом НДС), что на 45% выше цены предыдущего месяца.

Подорожание газа для производителей тепла, которые до 1 мая 2021 года обязаны покупать газ исключительно у "Нафтогаза", гарантированно приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду.

Первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко связывал повышение "Нафтогазом" цены на газ непрофессиональным руководством компанией.

"Ровно год назад начали истерию..., что зимой окажемся без газа. И начали закупать в больших объемах по импорту газ по цене около $200 за тысячу кубометров. Не понимаю, почему, ведь цены в Европе на тот момент были ниже. В результате мы прошли отопительный сезон, наложилась теплая зима. И осталось в хранилищах примерно 11 млрд кубов газа. Излишек огромен, причем рекордный по цене $200. И они хотят его продать, и они же не хотят продавать для себя в убыток. Вот и придумывают всякие сказки, чтобы нам "впарить" свой дорогой газ, который купили в том году", - заявил он.

Как утверждает нардеп, по вышеуказанным причинам цена газа для конечного потребителя уже в 2020 году составит 7,5-8 грн за кубометр.