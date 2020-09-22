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"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 45%

Киев, Вторник 22 сентября 2020 18:04
"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 45%
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре цена газа без НДС и транспортировки составит 4,3 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В сентябре цена газа составит 4 318,99 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 45% больше, чем в августе (2 979,16 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) с 1 августа 2020 года прекратило действовать в части поставки газа для нужд населения.

В то же время, согласно решению правительства, "Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие ПСО, и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

Отметим, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа возросла на 1460 гривен (на 45%).

Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно было зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа выросла до 5,24 грн/куб. м.

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