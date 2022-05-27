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"Нафтогаз" підвищує ціну на газ: чи зростуть тарифи на комуналку

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Україна, П'ятниця 27 травня 2022 09:51
"Нафтогаз" підвищує ціну на газ: чи зростуть тарифи на комуналку Фото: у "Нафтогазі" прокоментували нові ціни для ТКЕ  (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня встановила нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Проте на тарифах для населення це не повинно позначитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

"Інформація, яка була поширена в низці засобів масової інформації стосовно того, що"«в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі", є маніпулятивною", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як зазначили НАК, 10 травня Кабінет міністрів схвалив проект закону який, серед іншого, передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

"Законопроект, який прийняв уряд, передбачає, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби НАК, цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з "Нафтогазом" та погасити прострочену заборгованість.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" у рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) більш ніж утричі до 29,392 тис. гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед).

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів. Це дасть можливість зберегти ціни на газ для населення на рівні близько 8 гривень за кубометр до 1 жовтня.

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Нафтогаз України
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