"Нафтогаз" попросив у власників облігацій заморозити борг на два роки

НАК "Нафтогаз України" звернувся до міжнародних кредиторів з проханням відкласти виплати за його боргом на два роки. Через вторгнення Росії у нього не вистачає готівкових коштів, оскільки багато хто з її клієнтів тепер не можуть платити за своїми боргами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У "Нафтогаза" є облігації на суму 335 млн доларів з терміном погашення 19 липня, за якими він також повинен виплатити остаточний процентний платіж, а також окремий купонний платіж за облігаціями з терміном погашення у 2024 році, що підлягає виплаті в той же день.

У своєму запиті про припинення платежів "Нафтогаз" заявив, що вторгнення Росії призвело до "значного економічного і ділового спаду в Україні" і що прострочення оплати рахунків клієнтів "негативно вплинуло на її ліквідність".

"Емітент за запитом позичальника ініціював запит згоди, щоб отримати схвалення власників облігацій для сприяння збереженню наявних грошових коштів... для підтримки стратегічних пріоритетів України", - йдеться в опублікованій заяві підрозділу "Нафтогазу" з фінансування газу Kondor Finance.

План реструктуризації

План, за яким власники облігацій повинні проголосувати до 21 липня, передбачає відстрочку всіх основних платежів компанії за міжнародними облігаціями до липня 2024 року. На додаток до платежів, що підлягають виплаті на наступному тижні і в 2024 році, у неї також є один платіж, що підлягає погашенню в 2026 році.

План також підвищить очікування того, що сам уряд України може спробувати зробити щось подібне напередодні платежу за суверенними облігаціями на суму близько 1 млрд доларів, який повинен бути проведений у вересні, хоча досі він заявляв, що має намір здійснити платіж.

"Укрзалізниця" ще одна компанія, контрольована державою, підтвердила у вівторок, що виплатила процентні купони на суму 36 млн доларів за двома своїми облігаціями з погашенням в 2024 і 2026 роках.

Влада України зараз оцінює дефіцит бюджету в 5 млрд доларів, або 2,5% довоєнного ВВП, на місяць. За підрахунками економістів, це збільшує річний дефіцит бюджету України до 25% ВВП порівняно з 3,5% до вторгнення.

"Це (план відстрочки "Нафтогазу") може бути планом для України", - сказав Віктор Сабо, керуючий портфелем інвестиційної компанії abrdn в Лондоні.