"Нафтогаз" снова не получил согласия на отсрочку выплат по облигациям

По информации издания, 17 августа при наличии кворума менее 20% держателей облигаций 2022 года поддержали отсрочку выплат при необходимом минимуме в 75%.

При этом по другим выпускам - с погашением в 2024 году на 600 млн евро и с погашением в 2026 году на 500 млн долларов - кворума (более двух третей держателей) не было, поэтому 31 августа будут созваны повторные сборы.

На сборы по евробондам 2024 года зарегистрировались держатели примерно 49% облигаций и примерно 74% поданных голосов были отданы в пользу предложения НАК.

На сборах по евробондам 2026 года зарегистрировались около 54%, а отсрочку поддержали только 49%.