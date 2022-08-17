"Нафтогаз" снова не получил согласия на отсрочку выплат по облигациям

"Нафтогазу" во второй раз не удалось получить согласия от кредиторов на двухлетнюю отсрочку выплат по облигациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, 17 августа при наличии кворума менее 20% держателей облигаций 2022 года поддержали отсрочку выплат при необходимом минимуме в 75%.
При этом по другим выпускам - с погашением в 2024 году на 600 млн евро и с погашением в 2026 году на 500 млн долларов - кворума (более двух третей держателей) не было, поэтому 31 августа будут созваны повторные сборы.
На сборы по евробондам 2024 года зарегистрировались держатели примерно 49% облигаций и примерно 74% поданных голосов были отданы в пользу предложения НАК.
На сборах по евробондам 2026 года зарегистрировались около 54%, а отсрочку поддержали только 49%.
Напомним, 25 июля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" не получил от держателей облигаций согласия на отсрочку выплат на два года.
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