UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нафтогаз" снова не получил согласия на отсрочку выплат по облигациям

Фото: "Нафтогаз" снова не получил согласия на отсрочку выплат по облигациям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

"Нафтогазу" во второй раз не удалось получить согласия от кредиторов на двухлетнюю отсрочку выплат по облигациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, 17 августа при наличии кворума менее 20% держателей облигаций 2022 года поддержали отсрочку выплат при необходимом минимуме в 75%.

При этом по другим выпускам - с погашением в 2024 году на 600 млн евро и с погашением в 2026 году на 500 млн долларов - кворума (более двух третей держателей) не было, поэтому 31 августа будут созваны повторные сборы.

На сборы по евробондам 2024 года зарегистрировались держатели примерно 49% облигаций и примерно 74% поданных голосов были отданы в пользу предложения НАК.

На сборах по евробондам 2026 года зарегистрировались около 54%, а отсрочку поддержали только 49%.

Напомним, 25 июля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" не получил от держателей облигаций согласия на отсрочку выплат на два года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины