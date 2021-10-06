"Нафтогаз" получил 27 млрд от Оператора ГТС на закупку газа. Надо еще 20 млрд
Компания "Оператор ГТС Украины" перечислила "Укртрансгазу" 27 млрд гривен. Деньги должны пойти на закупку газа.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.
"Перечислено 27 млрд гривен от ОГТСУ", - сказал собеседник.
Министр энергетики Герман Галущенко на заседании Кабмина 6 октября заявил, что "Нафтогаз" обеспечен деньгами на закупку газа.
"Нафтогаз обеспечен соответствующим финансовым ресурсом для того, чтоб продолжать дальше накапливать газ", - заявил Галущенко.
Напомним, Кабинет министров одобрил договор о компенсации "Оператором ГТС Украины" компании "Укртрансгаз" (входит в Группу "Нафтогаз") средств за передачу ГТС Украины. Деньги планируется направить на закупку газа.
По информации РБК-Украина, проект договора, ранее направленный в Кабмин, предусматривал, в частности, выплату "Укртрансгазу" Оператором ГТС суммы в 47,9 млрд грн двумя траншами - 27 млрд в октябре и 20,9 млрд - до конца 2021 года.