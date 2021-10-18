"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2"

"Нафтогаз Украины" как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергобезопасность, отстаивает национальные интересы Украины подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором Федеральным агентством немецких сетей", - сказал он.

Как отметил Витренко, основная позиция состоит в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку "не обеспечена его полное соответствие европейскому законодательству".

Витренко заявил, что "Северный поток-2" навредит конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии.

Глава НАК привел детали несоответствия "Северного потока-2" европейскому законодательству.

В частности, оператор газопровода "не может контролироваться "Газпромом", или господином Путиным, который стоит за "Газпромом".

"Также европейское законодательство говорит, что должен быть обеспечен реальный доступ, не дискриминационный, третьих сторон к этому газопроводу", - сообщил Витренко.

Он также напомнил о принципе солидарности, заложенный в договор об основании Европейского союза.

Отметим, "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС, в частности, нормам о разделении компаний. То есть компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать. В случае с российским газопроводом оператор Nord Stream 2 AG подал заявку, чтобы его признали независимым оператором. Заявка рассматривается с 8 сентября, крайний срок вынесения решения по ней - 8 января.

Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". В то же время, Киев сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.