"Нафтогаз" планує закачування газу в ПСГ: запаси рекордно малі

"Я очікую, що наступного тижня, коли погода зміниться, відбір газу припиниться і відразу почнеться закачування", - сказав він.

На сьогодні в Україні триває відбір газу з ПСГ для забезпечення споживання. На 7 квітня залишок активного газу в сховищах становив 0,8 млрд кубометрів - заповненість сховищ становила 2,67%. Це мінімальні показники рівня запасів газу в історії України.

За інформацією НАК, за перший квартал компанія імпортувала 800 млн кубометрів газу. Наразі обговорюється обсяг імпорту газу у 2025 році в межах 4-8 млрд кубометрів. Остаточний обсяг має встановити Кабмін. За інформацією джерел РБК-Україна, фінальна цифра може бути близька до 8 млрд кубометрів.

Імпорт газу

Нагадаємо, енергетична інфраструктура України серйозно постраждала від атак РФ.

Згідно з меморандумом з МВФ, на 2025 рік Україна планує додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів у рамках базового рівня.

Водночас експерти МВФ зазначають, що триваюча військова агресія Росії завдала серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України інфраструктурі.

"Незважаючи на активізацію мирних переговорів за сприяння міжнародних партнерів, Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в містах України", заявили у МВФ.