"Нафтогаз" за підсумками першого кварталу 2024 року отримав 10,9 млрд грн прибутку

Групі "Нафтогаз" вдалося суттєво покращити консолідований фінансовий результат. Так, чистий прибуток у І кварталі 2024 року склав 10,9 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року Група отримала чистий збиток 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Консолідований операційний прибуток групи "Нафтогаз" у І кварталі 2024 року склав 12,4 млрд грн. Водночас, відповідний показник за аналогічний період минулого року дорівнював 3,4 млрд грн.

"Нафтогаз залишається опорою України в умовах війни. Спільними зусиллями посилюємо наші позиції, демонструючи ріст фінансових показників. У І кварталі 2024 року ми покращили фінансовий результат і материнської компанії групи – НАК "Нафтогаз України". Вона отримала чистий прибуток у розмірі 8,1 млрд грн, що на 0,4 млрд більше, ніж за аналогічний період 2023 року", – зауважив Олексій Чернишов.

Він також нагадав, що в кінці березня 2024 року "Нафтогаз" успішно завершив опалювальний сезон 2023/2024 років в умовах дії ПСО, не отримавши жодного додаткового фінансування від держави.