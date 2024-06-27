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"Нефтегаз" по итогам первого квартала 2024 года получил 10,9 млрд грн прибыли

Четверг 27 июня 2024 12:26
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"Нефтегаз" по итогам первого квартала 2024 года получил 10,9 млрд грн прибыли Фото: "Нефтегаз" по итогам первого квартала 2024 года получил 10,9 млрд грн прибыли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Группе "Нефтегаз" удалось существенно улучшить консолидированный финансовый результат. Так, чистая прибыль в I квартале 2024 года составила 10,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года Группа получила чистый убыток в 1,4 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Консолидированная операционная прибыль группы "Нефтегаз" в I квартале 2024 года составила 12,4 млрд грн. В то же время, соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года равнялся 3,4 млрд грн.

"Нефтегаз остается опорой Украины в условиях войны. Совместными усилиями усиливаем наши позиции, демонстрируя рост финансовых показателей. В I квартале 2024 года мы улучшили финансовый результат и материнской компании группы – НАК "Нефтегаз Украины". Она получила чистую прибыль в размере 8,1 млрд грн, что на 0,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года», – отметил Алексей Чернышев.

Он также напомнил, что в конце марта 2024 года "Нефтегаз" успешно завершил отопительный сезон 2023/2024 годов в условиях действия ПСО, не получив никакого дополнительного финансирования от государства.

Стоит отметить, что за январь-март 2024 года группа "Нафтогаз" уплатила в государственный бюджет налогов на сумму 18,2 млрд гривен. Это 6% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

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