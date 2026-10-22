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"Нафтогаз" підготував 24 сценарії проходження зими

15:27 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: голова правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко (facebook.com.sergio.fedorenko2)

У "Нафтогазі" підготували 24 сценарії проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка у Facebook.

"Ми прорахували 24 сценарії проходження зими з урахуванням інтенсивності російських атак, температурних умов та обсягів власного видобутку газу. Під всі сценарії є рішення і визначений алгоритм дій", - написав Федоренко.

Федоренко наголосив, що важливо активніше працювати з партнерами одразу за кількома напрямами. Це відновлення пошкодженої інфраструктури, посилення захисту енергетичних об'єктів та постачання критичного обладнання і спецтехніки.

Ще один напрям - фінансові інструменти, які дозволять заздалегідь законтрактувати додаткові обсяги газу.

За його словами, "Нафтогаз" уже має успішний приклад співпраці з Норвегією. Країна надала компанії суттєву грантову допомогу на закупівлю додаткового газу.

У квітні 2025 року група "Нафтогаз" отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку кредит на 270 млн євро під державну гарантію. Норвегія доповнила його грантом на 139 млн євро.

У серпні уряд Норвегії виділив Україні 1 млрд норвезьких крон на закупівлю природного газу. Це 98,3 млн доларів.

У лютому 2026 року "Нафтогаз" і ЄБРР підписали угоду про грант від уряду Норвегії на 85 млн євро.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Сергій Корецький у розмові з ВВС Україна заявив, що Росія зосередилася на водозабезпеченні Києва.

Уряд готує резервне живлення та насосні станції, але повного комфорту в разі нових атак це не гарантує.

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Нафтогаз УкраїниВійна в Україні