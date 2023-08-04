ua en ru
Пт, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В "Нафтогаз Ойл Трейдинг" назвали дії АРМА щодо АЗС GLUSCO неправомірними

Новость на русском →
П'ятниця 04 серпня 2023 19:01
В "Нафтогаз Ойл Трейдинг" назвали дії АРМА щодо АЗС GLUSCO неправомірними Фото: в "Нафтогаз Ойл Трейдинг" назвали дії АРМА щодо АЗС GLUSCO неправомірними (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" ефективно та прозоро управляє мережею АЗС "GLUSCO, дії АРМА щодо припинення договорів управління є неправомірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компаії в Facebook.

Також в компанії заявили, що готують звернення до Кабінету міністрів щодо незаконності розірвання агентством договорів управління активами.

За словами директора "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимира Бичкова, товариство вважає укладені договори управління майном GLUSCO чинними та буде виконувати їх до моменту вирішення спірних питань.

"Ми працюємо на досягнення двох цілей: енергетична стійкість України та безпека і комфорт споживачів. Мережа АЗС стабільно працює і працюватиме задля країни та людей. А будь-які неправомірні дії несуть шкоду національній безпеці України", - зазначив Бичков.

Нагадаємо, у травні 2022 року за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд заарештував мережу АЗС GLUSCO та передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

АРМА за погодження Кабінетом міністрів визначило ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" управителем заарештованих активів GLUSCO.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" відновив комерційну діяльність заарештованих активів на користь держави, а також вивів мережу АЗС на стабільну роботу під час масових відключень електроенергії внаслідок атак Росії енергетичних об’єктів України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України АРМА
NEWS
"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ
"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи