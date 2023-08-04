В "Нафтогаз Ойл Трейдинг" назвали дії АРМА щодо АЗС GLUSCO неправомірними

ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" ефективно та прозоро управляє мережею АЗС "GLUSCO, дії АРМА щодо припинення договорів управління є неправомірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компаії в Facebook .

Також в компанії заявили, що готують звернення до Кабінету міністрів щодо незаконності розірвання агентством договорів управління активами.

За словами директора "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимира Бичкова, товариство вважає укладені договори управління майном GLUSCO чинними та буде виконувати їх до моменту вирішення спірних питань.

"Ми працюємо на досягнення двох цілей: енергетична стійкість України та безпека і комфорт споживачів. Мережа АЗС стабільно працює і працюватиме задля країни та людей. А будь-які неправомірні дії несуть шкоду національній безпеці України", - зазначив Бичков.

Нагадаємо, у травні 2022 року за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд заарештував мережу АЗС GLUSCO та передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

АРМА за погодження Кабінетом міністрів визначило ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" управителем заарештованих активів GLUSCO.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" відновив комерційну діяльність заарештованих активів на користь держави, а також вивів мережу АЗС на стабільну роботу під час масових відключень електроенергії внаслідок атак Росії енергетичних об’єктів України.