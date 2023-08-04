ua en ru
Пт, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Нафтогаз Ойл Трейдинг" назвали действия АРМА по АЗС GLUSCO неправомерными

Новина українською →
Пятница 04 августа 2023 19:01
В "Нафтогаз Ойл Трейдинг" назвали действия АРМА по АЗС GLUSCO неправомерными Фото: в "Нафтогаз Ойл Трейдинг" назвали действия АРМА в отношении АЗС GLUSCO неправомерными (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" эффективно и прозрачно управляет сетью АЗС "GLUSCO", действия АРМА по прекращению договоров управления неправомерны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в Facebook.

Также в компании заявили, что готовят обращение в Кабинет министров по поводу незаконности расторжения агентством договоров управления активами.

По словам директора "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Владимира Бычкова, общество считает заключенные договоры управления имуществом GLUSCO действующими и будет выполнять их до момента решения спорных вопросов.

"Мы работаем на достижение двух целей: энергетическая устойчивость Украины и безопасность и комфорт потребителей. Сеть АЗС стабильно работает и будет работать ради страны и людей. А какие-либо неправомерные действия несут вред национальной безопасности Украины", - отметил Бычков.

Напомним, в мае 2022 года по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора суд арестовал сеть АЗС GLUSCO и передал в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

АРМА по согласованию Кабинетом министров определило ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" управляющим арестованных активов GLUSCO.

"Нефтегаз Ойл Трейдинг" возобновил коммерческую деятельность арестованных активов в пользу государства, а также вывел сеть АЗС на стабильную работу во время массовых отключений электроэнергии в результате атак России энергетических объектов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины АРМА
NEWS
"Оленегорский горняк" довоевался. Что известно о подбитом под Новороссийском корабле РФ
"Оленегорский горняк" довоевался. Что известно о подбитом под Новороссийском корабле РФ
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена