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"Нафтогаз Ойл Трейдинг" направила АРМА свою позицію щодо управління АЗС Glusco

Фото: "Нафтогаз Ойл Трейдинг" направила свою позицію щодо управління АЗС Glusco АРМА (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" вважає дії АРМА щодо припинення договорів управління мережею АЗС Glusco неправомірними та направила свою позицію агенству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Facebook.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг наполягає, що "припинення договорів" відбулося з численними юридичними порушеннями; перевірка проводилась неналежним чином; дії АРМА наразі ставлять під загрозу збереження речових доказів у кримінальному провадженні проти Медведчука; дії АРМА можуть призвести до значних штрафних санкцій", - заявили в компанії.

З огляду на це "Нафтогаз Ойл Трейдинг" просить АРМА:

  • діяти на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
  • скасувати/відкликати листи про односторонню відмову від договорів управління активами (майном);
  • надати можливість ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" надати обґрунтовані письмові пояснення та документи, що їх підтверджують, на підставі висновків за результатами контролю у формі камеральної перевірки;
  • повідомити про дату та місце засідання відповідного органу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, який буде розглядати надані пояснення та документи ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", та забезпечити можливість участі представників нашого підприємства у цьому засіданні.
  • залучити до участі у засіданні відповідного органу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, представників Міністерства енергетики України, Офісу генерального прокурора, ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

"Нафтогаз Ойл Трейдинг продовжує вважати укладені договори управління майном Glusco чинними та буде виконувати їх до моменту вирішення спірних питань.

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