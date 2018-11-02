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"Нафтогаз" может отключить 94 потребителя тепловой энергии Днепра

Новости » Энергетика    02.11.2018 - 16:17
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Единственным оптовым поставщиком газа для населения и предприятий ТКЭ является "Нафтогаз"

С декабря этого года НАК "Нафтогаз Украины" получил право на отключение теплосетей в отопительный период. Такое право "Нафтогаза" предусмотрено требованиями Кодекса газотранспортных систем. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Днепрогаз".

С 1 декабря 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" получит право давать письменное поручение на отключение тепловиков при наличии задолженности за потребленный газ. Более того, НКРЭКУ обязало газораспределительные компании следовать этим указаниям. Уклонение от отключения теплосетей по поручению "Нафтогаза" будет расцениваться как злоупотребление монопольным положением.

"НКРЭКУ отклонила требование Операторов ГРС не отключать теплосети по поручению НАК "Нафтогаз Украины" и обязала заключить договора на выполнение работ по прекращению газоснабжения. Если в течение трех дней после поручения НАК "Нафтогаз Украины" на отключение тепловые сети не урегулируют отношения с государственным монополистом, ПАО "Днепрогаз" будет вынуждено ограничить газоснабжение на объекты", - отметил коммерческий директор ПАО "Днепрогаз" Игорь Маньковский.

"Днепрогаз" транспортирует природный газ 94 потребителям тепловой энергии Днепра и Днепровского района. Решение НАК "Нафтогаз Украины" прекратить газоснабжение отопительных котельных может оставить мерзнуть в домах тысячи семей.

С целью урегулирования возможных проблем в отопительный период специалисты "Днепрогаза" будут оперативно информировать местные органы власти, предприятия ТКЭ, НКРЭКУ и общественность о получении подобных поручений от "Нафтогаза".

"Днепрогаз" является Оператором газораспределительной системы Днепра и Днепровского района. Единственным оптовым поставщиком газа для населения и предприятий ТКЭ является "Нафтогаз".

"Днепрогаз" выполняет транспортировку природного газа потребителям и получает тариф на распределение и обслуживание сетей в размере 56 копеек за каждый кубометр. Как Оператор ГРС, "Днепрогаз" обязан прекратить газоснабжение потребителю при письменном обращении его поставщика.

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