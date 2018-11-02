"Нафтогаз" може відключити 94 споживача теплової енергії Дніпра

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Єдиним оптовим постачальником газу для населення і підприємств ТКЕ є "Нафтогаз"

З грудня цього року НАК "Нафтогаз України" отримав право на відключення тепломереж в опалювальний період. Таке право "Нафтогазу" передбачено вимогами Кодексу газотранспортних систем. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Дніпрогаз".

З 1 грудня 2018 року НАК "Нафтогаз України" отримає право давати письмове доручення на відключення тепловиків при наявності заборгованості за спожитий газ. Більш того, НКРЕКП зобов'язало газорозподільні компанії дотримуватися цих вказівок. Ухилення від відключення тепломереж за дорученням "Нафтогазу" буде розцінюватись як зловживання монопольним становищем.

"НКРЕКП відхилила вимогу Операторів ГРС не відключати тепломережі за дорученням НАК "Нафтогаз України" і зобов'язала укласти договори на виконання робіт з припинення газопостачання. Якщо протягом трьох днів після доручення НАК "Нафтогаз України" на відключення теплові мережі не врегулюють відносини з державним монополістом, ПАТ "Дніпрогаз" буде змушений обмежити газопостачання на об'єкти", - зазначив комерційний директор ПАТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський.

"Дніпрогаз" транспортує природний газ 94 споживачам теплової енергії Дніпра та Дніпровського району. Рішення НАК "Нафтогаз України" припинити газопостачання опалювальних котелень може залишити мерзнути в будинках тисячі сімей.

З метою врегулювання можливих проблем в опалювальний період фахівці "Дніпрогазу" будуть оперативно інформувати місцеві органи влади, підприємства ТКЕ, НКРЕКП та громадськість про отримання таких доручень від "Нафтогазу".

"Дніпрогаз" є Оператором газорозподільної системи Дніпра та Дніпровського району. Єдиним оптовим постачальником газу для населення і підприємств ТКЕ є "Нафтогаз".

"Дніпрогаз" виконує транспортування природного газу споживачам і отримує тариф на розподіл і обслуговування мереж в розмірі 56 копійок за кожен кубометр. Як Оператор ГРС, "Дніпрогаз" зобов'язаний припинити газопостачання споживачу при письмовому зверненні його постачальника.