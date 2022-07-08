"Нафтогаз" оставил около трети украинцев без обслуживания, - ассоциация

"В большинстве регионов Украины отсутствуют представительства госкомпании, телефонные линии перегружены, есть проблемы с получением счетов для оплаты потребленного газа. Для многих клиентов пожилого возраста - непреодолимые трудности. Поскольку ГК "Нафтогаз Украины" намеривается осуществлять всё обслуживание с помощью Вайбер или Телеграмм ботов в мессенджерах, то есть, по сути, оставляет значительное количество клиентов вообще без обслуживания. Ведь около трети украинцев до сих пор пользуются кнопочными телефонами", - говорится в заявлении ассоциации.

В организации уверены, что проблемы с обслуживанием клиентов могут вызвать рост социального напряжения среди бытовых клиентов и коллапс на рынке газа.

"При отсутствии коммуникации с клиентами со стороны нового поставщика ГК "Нафтогаз Украины”, который, кстати, не выполнил требования действующих Правил поставки и надлежащим образом не сообщил потребителям, часть клиентов ошибочно перечислила в мае на счета предыдущих поставщиков оплату за газ. В результате клиенты массово жалуются, что на данный момент они не знают, куда им обращаться для решения насущных вопросов, связанных с переходом к новому поставщику", - отмечают эксперты.

По их информации, большинство клиентов для решения газовых вопросов традиционно обращалось именно в отделения или офисы своего поставщика, но сейчас они не имеют такой возможности, ведь у ГК "Нафтогаз Украины" лишь 13 отделений по всей стране.

"Существуют значительные риски в том, что ГК "Нафтогаз Украины", которая стала почти единственным поставщиком газа для населения и имеет в своем клиентском портфеле более 98% украинских домохозяйств, не сможет предоставить оперативное и полноценное обслуживание такому количеству клиентов. Ведь у компании нет ни достаточной клиентской инфраструктуры, ни достаточного количества менеджеров для обслуживания клиентов. В целом, компания не была должным образом подготовлена к работе с таким большим количеством клиентов", - говорится в заявлении.

Напомним, такая ситуация на рынке газа сложилась из-за требований, которые выдвинул к поставщикам Кабинет министров в рамках введения нового механизма ПСО (постановление №489 от 29.04.2022). Условия ПСО не смог выполнить ни один крупный поставщик в Украине. Из-за этого договоры на закупку газа для населения с ГК "Нафтогаз Трейдинг" не перезаключило подавляющее большинство поставщиков.

В результате более 12 миллионов клиентов этих компаний были с 1 мая 2022 г. были переведены на обслуживание к "поставщику последней надежды" (ПОН), функцию которого выполняет ГК "Нафтогаз Украины".