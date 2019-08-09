"Нафтогаз" оспорил постановление Кабмина о ценах на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" обжаловала в Окружном административном суде города Киева постановление Кабинета министров о расчетах цен на газ для населения. Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечается в сообщении, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293".

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

В соответствиии с постановлением правительства "Нафтогаз" уже существенно снизил цену на газ для населения в июне, июле и августе.