"Нафтогаз" и Оператор ГТС могут получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2"

Украина может получить совещательный голос во время сертификации "Северного потока-2". "Нафтогаз" и Оператор ГТС уже подали соответствующую заявку.

Об этом РБК-Украина сообщили в федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии, говорится в материале " Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС ".

НАК и Оператор ГТС уже подали заявки в ФСА на участие в сертификации. Документы могут рассматриваться в течение месяца.

"Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение", - говорится в ответе немецкого регулятора на запрос издания.