"Нафтогаз" и Оператор ГТС могут получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2"

Украина может получить совещательный голос во время сертификации "Северного потока-2". "Нафтогаз" и Оператор ГТС уже подали соответствующую заявку.
Об этом РБК-Украина сообщили в федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии, говорится в материале "Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС".
НАК и Оператор ГТС уже подали заявки в ФСА на участие в сертификации. Документы могут рассматриваться в течение месяца.
"Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение", - говорится в ответе немецкого регулятора на запрос издания.
Напомним, Витренко ранее заявил, что Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной.