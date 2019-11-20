"Нафтогаз" обяжут зафиксировать цену газа до конца отопительного сезона

Кабинет министров совместно с НАК "Нафтогаз Украины" разрабатывает решение, согласно которому с 1 января 2020 года гражданам предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Об этом в интервью 24 каналу сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Как отметил министр, это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее".

"Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января - другую, в два-три раза больше. Это совершенно неправильно и непонятно. Поэтому правительство сейчас делает эти важные шаги для того, чтобы сбалансировать стоимость газа", - сказал он.

По его словам, потребитель сможет отказаться от такой застрахованной цены на газ. "А такой отказ может нести как положительный, так и отрицательный результат", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что цены на газ в Украине в зимние месяцы будут расти из-за увеличения мирового спроса и возможного газового кризиса из-за остановки транзита по территории Украины.

Напомним, "Нафтогаз" повысил цены на газ для населения в ноябре 2019 года на 14,7%. Для промышленности цены выросли на 18,4-19,6%.