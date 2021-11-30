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"Нафтогаз" обязали обеспечить газом поставщиков для населения на отопительный сезон

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 10:34
"Нафтогаз" обязали обеспечить газом поставщиков для населения на отопительный сезон Фото: Нафтогаз будет обеспечивать газ для населения (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в карантинное постановление от 9 декабря 2020 года № 1236. "Нафтогаз" будет обязан продавать газ компаниям-поставщикам для населения до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 29 ноября 2021 года № 1237, обнародованную на Правительственном портале.

Постановлением поручается НАК "Нафтогаз Украины" и ГК "Нафтогаз Трейдинг" в период до 30 апреля 2022 года (включительно) осуществлять продажу природного газа для нужд бытовых потребителей при условии участия покупателя в балансирующей группе, образованной в соответствии с распоряжением Кабмина Украины от 29 сентября 2021 г. № 1187.

Напомним, газоснабжающие компании Украины опубликовали месячные тарифы на газ для населения в декабре. Тарифы, которые компании предлагают на декабрь, достигают 40 гривен за кубометр. "ТАС Энергия страны" продает газ по 38,35 гривен.

В то же время в декабре 2021 года 36 поставщиков газа установили базовые годовые предложения для бытовых потребителей ниже 8 гривен за кубометр.

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