"Нафтогаз" зобов'язали забезпечити газом постачальників для населення на опалювальний сезон

Кабінет міністрів України вніс зміни до карантинної постанови від 9 грудня 2020 року № 1236. "Нафтогаз" буде зобов'язаний продавати газ компаніям-постачальникам для населення до кінця опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 29 листопада 2021 року № 1237 , оприлюднену на Урядовому порталі.

Постановою доручається НАК "Нафтогаз України" та ГК "Нафтогаз Трейдинг" у період до 30 квітня 2022 року (включно) здійснювати продаж природного газу для потреб побутових споживачів за умови участі покупця в балансуючій групі, утвореній відповідно до розпорядження Кабміну України від 29 вересня 2021 р. № 1187 .

Нагадаємо, газопостачальні компанії України опублікували місячні тарифи на газ для населення в грудні. Тарифи, які компанії пропонують на грудень, досягають 40 гривень за кубометр. "ТАС Енергія країни" продає газ по 38,35 гривень.

Водночас у грудні 2021 року 36 постачальників газу встановили базові річні пропозиції для побутових споживачів нижче 8 гривень за кубометр.