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До 40 гривен за кубометр. Поставщики газа сохранили высокие цены на декабрь

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 11:42
До 40 гривен за кубометр. Поставщики газа сохранили высокие цены на декабрь Фото: поставщики предлагают газ по 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающие компании Украины начали публиковать месячные тарифы на газ для населения в декабре. Однако большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний.

Месячные цены, которые компании предлагают на декабрь, достигают 40 гривен за кубометр. "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в ноябре - 38,35 гривен, в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Кроме того, компания "Светлогаз" установила на декабрь тариф на уровне 34,99 гривен (в ноябре - 38,10 гривен за кубометр).

Однако на рынке можно найти и более выгодные предложения. В частности, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на декабрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Вместе с тем, большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Кроме того, ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ППН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены изменятся. Повышение коснется 500 тысяч домохозяйств, если они не заключат контракт с новым поставщиком.

Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.

Как сообщало РБК-Украина, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.

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