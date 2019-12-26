"Нафтогаз" обязали досрочно направить 8,5 млрд гривен на дивиденды

Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" направить 8,5 млрд гривен в государственный бюджет на выплату дивидендов за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение, опубликованное на правительственном портале.

Сообщается, что "Нафтогаз" должен направить указанную сумму не позднее 27 декабря 2019 года. Данное распоряжение правительства закрепляет решение акционеров НАК. Также сообщается, что в дальнейшем эту сумму учтут при расчете и выплате дивидендов по итогам работы за весь 2019 год.

Напомним, ранее сообщалось, что группа "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2019 года получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд гривен. Это, в свою очередь, на 27% больше результата 9 месяцев 2018 года (16,7 млрд гривен).

По данным пресс-службы компании, результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17,2 млрд гривен, что меньше на 1,8 млрд гривен, чем показатель 9 месяцев 2018 года. Объем транзита газа за 9 месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составил 66,3 млрд куб м.