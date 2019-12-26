"Нафтогаз" зобов'язали достроково направити 8,5 млрд гривень на дивіденди

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

НАК виплатить зазначену суму до 27 грудня

Кабінет міністрів України зобов'язав НАК "Нафтогаз України" направити 8,5 млрд гривень до державного бюджету на виплату дивідендів за 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, опубліковане на урядовому порталі.

Повідомляється, що "Нафтогаз" повинен направити зазначену суму не пізніше 27 грудня 2019 року. Дане розпорядження уряду закріплює рішення акціонерів НАК. Також повідомляється, що в подальшому цю суму врахують при розрахунку і виплаті дивідендів за підсумками роботи за весь 2019 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група "Нафтогаз" за січень-вересень 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд гривень. Це, у свою чергу, на 27% більше результату 9 місяців 2018 року (16,7 млрд гривень).

За даними прес-служби компанії, результатом діяльності по продажу природного газу в рамках ПСО став прибуток у розмірі 17,2 млрд гривень, що менше на 1,8 млрд гривень, ніж показник 9 місяців 2018 року. Обсяг транзиту газу за 9 місяців збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,3% і склав 66,3 млрд куб м.