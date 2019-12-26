ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" зобов'язали достроково направити 8,5 млрд гривень на дивіденди

Новини » Політика     26.12.2019 - 16:22
"Нафтогаз" зобов'язали достроково направити 8,5 млрд гривень на дивіденди
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

НАК виплатить зазначену суму до 27 грудня

Кабінет міністрів України зобов'язав НАК "Нафтогаз України" направити 8,5 млрд гривень до державного бюджету на виплату дивідендів за 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, опубліковане на урядовому порталі.

Повідомляється, що "Нафтогаз" повинен направити зазначену суму не пізніше 27 грудня 2019 року. Дане розпорядження уряду закріплює рішення акціонерів НАК. Також повідомляється, що в подальшому цю суму врахують при розрахунку і виплаті дивідендів за підсумками роботи за весь 2019 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група "Нафтогаз" за січень-вересень 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд гривень. Це, у свою чергу, на 27% більше результату 9 місяців 2018 року (16,7 млрд гривень).

За даними прес-служби компанії, результатом діяльності по продажу природного газу в рамках ПСО став прибуток у розмірі 17,2 млрд гривень, що менше на 1,8 млрд гривень, ніж показник 9 місяців 2018 року. Обсяг транзиту газу за 9 місяців збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,3% і склав 66,3 млрд куб м.

Опубліковано постанову Кабміну про перерахунок тарифів на опалення
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнидивидендыНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся