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"Нафтогаз" объявил цену на газ для населения с мая

Новина українською →
Украина, Четверг 12 мая 2022 10:44
"Нафтогаз" объявил цену на газ для населения с мая Фото: цены на газ для населения не изменятся (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не меняет цену на газ для своих клиентов с мая. Договоры между 2,2 млн украинских домохозяйств и компаний будут автоматически продлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Таким образом, цена газа для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" останется на уровне 7,96 гривен за кубометр.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 апреля рассказал, что цены на газ для населения останутся без изменений.

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Нафтогаз Украины Цена на газ
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