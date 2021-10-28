"Нафтогаз" обеспечит газом бюджетные учреждения, процесс заключения договоров продолжается, - Витренко

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре будет обеспечивать газом бюджетные, коммунальные учреждения и организации в формате поставщика "последней надежды" (ППН). А процесс подписания среднесрочных контрактов с такими потребителями продолжается - его завершат к декабрю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко на седьмом украинском газовом форуме "Восточно-европейский газовый хаб. Green deal. Украинская инициатива".

"Практически все частные поставщики, выигравшие тендеры бюджетных учреждений и имевшие соответствующие контракты, после роста цен на рынке отказались с ними работать. Чтобы защитить потребителей, "Нафтогаз" подготовил среднесрочные контракты со сбалансированной ценой 16,8 грн за кубометр газа. Но переход к другому поставщику, особенно учитывая ограничения закона "О публичных закупках", занимает много времени. Поэтому СНБОУ и правительством приняты решения, которые разрешат бюджетным организациям в течение октября-ноября даже без заключения договоров получать газ от "Нафтогаза" как поставщика "последней надежды", - отметил он.

По словам Юрия Витренко, все бюджетные организации, коммунальные учреждения здравоохранения, даже не имея контракта, сейчас имеют возможность получать необходимые им объемы газа от "Нефтегаза".

"В то же время важно понимать, что непосредственно подключение и отключение потребителей от газоснабжения осуществляет не "Нафтогаз", а облгазы согласно информации, которую они получают от ОГТСУ. Если у таких потребителей возникают проблемы с вхождением в отопительный сезон - необходимо сразу обращаться в облгаз и сообщать о ситуации государственным органам власти", - заметил глава "Нафтогаза".

В настоящее время идет работа по подписанию среднесрочных контрактов (до конца 2023 года) между "Нафтогазом" и этой категорией потребителей. Завершение процесса анонсируется до 1 декабря 2021 года.

"Несмотря на все проблемы, сейчас мы вышли на очень хороший темп работы по заключению договоров с бюджетными организациями. Ежедневно мы оформляем сотни, а может, уже и тысячи пакетов документов. Большое внимание этому процессу уделяется со стороны правительства. Наш контакт-центр, который прорабатывает обращение в частности бюджетных учреждений, имеет 101 линию. Мы оптимистично смотрим на ситуацию и считаем, что до конца ноября "Нафтогаз" сможет заключить договоры со всеми бюджетными организациями, которые будут в этом нуждаться", - подытожил Юрий Витренко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь отметил: скорость подписания договоров между "Нафтогазом" и бюджетными организациями зависит от того, насколько эффективно и скоординированно работают органы местной власти.