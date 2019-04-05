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"Нафтогаз" назвал объемы газа в хранилищах в начале апреля

Новости » Экономика    05.04.2019 - 21:55
"Нафтогаз" назвал объемы газа в хранилищах в начале апреля
Иллюстративное фото (naftogaz.com)

Запасы больше, чем в прошлом году

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю сократились на 79 млн куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, по состоянию на 3 апреля 2019 года объемы газа в ПХГ составляют 8,8 млрд куб. м, что на 0,6 млрд кубометров больше, чем год назад (8,2 млрд кубометров).

Как отметили в пресс-службе, объемы газа в ПХГ достаточны для стабильного прохождения отопительного сезона.

&quot;Нафтогаз&quot; назвал объемы газа в хранилищах в начале апреля

Напомним, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания вошла в отопительный сезон с рекордно высокими запасами газа в ПХГ, что позволяет минимизировать закупки в период высоких цен. "Действуем в соответствии с нашим планом управления запасами и оборотным капиталом, запасы в хранилищах - на достаточном уровне", - отметил он.

Как сообщало РБК-Украина, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что в случае отсутствия контракта с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года Украине для прохождения зимнего сезона необходимо накопить около 20 млрд кубометров газа.

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Темы: Отопительный сезон
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