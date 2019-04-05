"Нафтогаз" назвав обсяги газу в сховищах на початку квітня

Ілюстративне фото (naftogaz.com)

Запаси більше, ніж у минулому році

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень скоротилися на 79 млн куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, станом на 3 квітня 2019 року обсяги газу в ПСГ становлять 8,8 млрд куб. м, що на 0,6 млрд кубометрів більше, ніж рік тому (8,2 млрд кубометрів).

Як відзначили в прес-службі, обсяги газу в ПСГ достатні для стабільного проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія увійшла в опалювальний сезон з рекордно високими запасами газу в ПСГ, що дозволяє мінімізувати закупівлі в період високих цін. "Діємо у відповідності з нашим планом управління запасами і оборотним капіталом, запаси в сховищах - на достатньому рівні", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що у випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для проходження зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу.