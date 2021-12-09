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"Нафтогаз" может начать продажу газа на УМВБ на эксклюзивных условиях

Новина українською →
Украина, Четверг 09 декабря 2021 13:34
"Нафтогаз" может начать продажу газа на УМВБ на эксклюзивных условиях Фото: "Нафтогаз" может начать продажу газа на УМВБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

НАК "Нафтогаз Украины" может начать сотрудничество с Украинской межбанковской валютной биржей (УМВБ). Компания сможет там торговать не только ценными бумагами, но и товарной продукцией, в том числе и газом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи".

Как отмечается в материале, проект договора между УМВБ и НАК находится в стадии подготовки уже минимум около двух месяцев.

Начать сотрудничество предложила УМВБ. Проект договора подготовлен биржей и подан на рассмотрение в НАК ее бенефициаром, главой биржевого комитета Александром Гинзбургом. В "Нафтогазе" уверяют, что инициатива по сотрудничеству исходила не от них.

Компания анализирует предложение, решение еще не принято, сказали в пресс-службе. "НАК не выбирал УМВБ", - сказал РБК-Украина глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Тогда как Гинзбург пока не предоставил изданию свой комментарий.

Исходя из проекта документа, с которым удалось ознакомиться РБК-Украина, биржа предлагает "Нафтогазу" площадку для продажи природного и сжиженного газа, сырой нефти, газового конденсата и других товаров без ограничений. Кроме этого на УМВБ могут продаваться облигации НАК и аффилированных с компанией юридических лиц.

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"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи