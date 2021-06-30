"Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дию": как это работает

Сменить поставщика на НАК "Нафтогаз Украины" граждане могут в приложении "Дия". Оформить заявление на присоединение можно за несколько минут.
Об этом сообщает "Дия" на своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, для того, чтобы оформить заявление с помощью программы "Дия", нужно:
Сообщается, что ранее процедура смены газовой компании занимала до 3-х недель, теперь - до 3-х дней. Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка - 10-15 минут, заявили в "Дии".
Напомним, поставщики газа повысили тарифы на июль.
Отметим, "Нафтогаз" установил годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.