"Нафтогаз" почав імпорт газу: скільки планує закупити в лютому

НАК "Нафтогаз України" в лютому 2022 року почав імпорт газу. Планується закупити близько 300 млн кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка на брифінгу.

"Так, почав (імпорт, - ред.). Мова йде про близько 300 млн кубометрів на лютий. За напрямками - це Угорщина, Словаччина та Польща", - сказав Галущенко, відповідаючи на питання РБК-Україна про те, чи почала НАК імпорт газу і в якому обсязі.