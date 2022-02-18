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"Нафтогаз" до конца апреля импортирует 1,1 млрд кубометров газа, - Шмыгаль

Автор: Александр Белоус

Государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" планирует до конца апреля импортировать 1,1 млрд кубометров газа. Кроме того, собственная добыча компании составит около 3,3 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Раде.

По его словам, "Нафтогаз" уже импортировал 176 млн кубометров. Еще 300 млн кубометров ожидается в феврале-марте. А в апреле НАК закупит 600 млн кубометров.

"В целом ожидается, что группа "Нафтогаз" импортирует минимум 1,1 млрд кубометров с поставкой до конца апреля этого года", - сказал он.

По его словам, счет собственной добычи "Нафтогаз" планирует получить еще около 3,3 млрд кубометров газа в первом квартале.

Шмыгаль сообщил, что сейчас в газовых хранилищах Украины находится 10,6 млрд кубометров газа.

Напомним, импорт газа в Украину за период с 1 по 15 февраля 2022 года составил 192,4 млн кубометров. Импорт более чем в четыре раза превысил аналогичный показатель в январе (44,8 млн кубометров).

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Импорт газа