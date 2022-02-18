"Нафтогаз" до конца апреля импортирует 1,1 млрд кубометров газа, - Шмыгаль

По его словам, "Нафтогаз" уже импортировал 176 млн кубометров. Еще 300 млн кубометров ожидается в феврале-марте. А в апреле НАК закупит 600 млн кубометров.

"В целом ожидается, что группа "Нафтогаз" импортирует минимум 1,1 млрд кубометров с поставкой до конца апреля этого года", - сказал он.

По его словам, счет собственной добычи "Нафтогаз" планирует получить еще около 3,3 млрд кубометров газа в первом квартале.

Шмыгаль сообщил, что сейчас в газовых хранилищах Украины находится 10,6 млрд кубометров газа.