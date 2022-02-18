"Нафтогаз" до кінця квітня імпортує 1,1 млрд кубометрів газу, - Шмигаль

За його словами, "Нафтогаз" вже імпортував 176 млн кубометрів. Ще 300 млн кубометрів очікується в лютому-березні. А в квітні НАК закупить 600 млн кубометрів.

"В цілому очікується, що група "Нафтогаз" імпортує мінімум 1,1 млрд кубометрів з поставкою до кінця квітня цього року", - сказав він.

За його словами, рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 млрд кубометрів газу в першому кварталі.

Шмигаль повідомив, що зараз в газових сховищах України знаходиться 10,6 млрд кубометрів газу.