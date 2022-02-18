RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Нафтогаз" до кінця квітня імпортує 1,1 млрд кубометрів газу, - Шмигаль

Автор: Олександр Білоус

Державна компанія НАК "Нафтогаз України" планує до кінця квітня імпортувати 1,1 млрд кубометрів газу. Крім того, власний видобуток компанії складе близько 3,3 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в Раді.

За його словами, "Нафтогаз" вже імпортував 176 млн кубометрів. Ще 300 млн кубометрів очікується в лютому-березні. А в квітні НАК закупить 600 млн кубометрів.

"В цілому очікується, що група "Нафтогаз" імпортує мінімум 1,1 млрд кубометрів з поставкою до кінця квітня цього року", - сказав він.

За його словами, рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 млрд кубометрів газу в першому кварталі.

Шмигаль повідомив, що зараз в газових сховищах України знаходиться 10,6 млрд кубометрів газу.

Нагадавши, імпорт газу в Україну за період з 1 по 15 лютого 2022 року склав 192,4 млн кубометрів. Імпорт більш ніж в чотири рази перевищив аналогічний показник у січні (44,8 млн кубометрів).

Читайте РБК-Україна в Google News
Імпорт газу