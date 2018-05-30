"Нафтогаз" в июне начнет тестовые закупки газа на украинском рынке

Цена закупок природного газа собственной добычи составит 6 900 грн

Начиная с июня 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" намерена начать тестовые закупки газа на внутреннем рынке. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" намерен в июне этого года осуществить тестовую закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины. Цена закупки природного газа собственной добычи в июне текущего года составит 6 900 грн за тыс. куб. м (без НДС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с проектом договора купли-продажи природного газа продавец должен предоставить "Нафтогазу" копии (заверенные в установленном порядке) или оригиналы ряда документов. Среди них - баланс предприятия за последний отчетный период и действительную справку об отсутствии задолженности по уплате налогов.

Напомним, Украина начала взыскания 2,6 млрд долларов из российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.