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"Нафтогаз" в июне начнет тестовые закупки газа на украинском рынке

НовостиЭнергетика    30.05.2018 - 16:40
Иллюстративное фото (naftogaz.com)
Иллюстративное фото (naftogaz.com)

Цена закупок природного газа собственной добычи составит 6 900 грн

Начиная с июня 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" намерена начать тестовые закупки газа на внутреннем рынке. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" намерен в июне этого года осуществить тестовую закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины. Цена закупки природного газа собственной добычи в июне текущего года составит 6 900 грн за тыс. куб. м (без НДС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с проектом договора купли-продажи природного газа продавец должен предоставить "Нафтогазу" копии (заверенные в установленном порядке) или оригиналы ряда документов. Среди них - баланс предприятия за последний отчетный период и действительную справку об отсутствии задолженности по уплате налогов.

Напомним, Украина начала взыскания 2,6 млрд долларов из российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

"Газпром" пытается обжаловать решение арбитража на основе лингвистической экспертизы, - Коболев Топ-менеджеры "Нафтогаза" получат миллионные премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже по транзиту
Теги публикации: Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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