"Нафтогаз" у червні розпочне тестові закупівлі газу на українському ринку

Ціна закупівлі природного газу власного видобутку становитиме 6 900 грн

Починаючи з червня 2018 року НАК "Нафтогаз України" має намір розпочати тестові закупівлі газу на внутрішньому ринку. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті компанії.

"НАК "Нафтогаз України" має намір у червні цього року здійснити тестову закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України. Ціна закупівлі природного газу власного видобутку у червні поточного року становитиме 6 900 грн за тис. куб. м (без ПДВ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом із проектом договору купівлі-продажу природного газу продавець має надати "Нафтогазу" копії (завірені в установленому порядку) або оригінали низки документів. Серед них - баланс підприємства за останній звітний період та дійсну довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків.

Нагадаємо, Україна почала стягнення 2,6 млрд доларів з російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу у Швейцарії, Великій Британії та Нідерландах.