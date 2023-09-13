Фото: "Нафтогаз" і місцева влада Полтавської області сформують дорожню карту для підписання угоди на постачання газу (facebook com)

Група "Нафтогаз" та місцева влада Полтавської області в пріоритетному порядку вирішує питання щодо подальшої долі боргів Кременчуцької ТЕЦ перед Нафтогаз Трейдинг задля безперебійного забезпечення громади газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена правління, директора з корпоративних та регуляторних відносин групи "Нафтогаз" Івана Лукерю в Facebook.

Сторони домовилися якнайшвидше напрацювати і підписати дорожню карту, виконання якої дасть можливість забезпечення постачання газу підприємству Полтаватеплоенерго на умовах ПСО. Група "Нафтогаз" вітає процес порозуміння, який вдалося досягти, і готова якнайшвидше врегулювати це питання.