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"Нафтогаз" и местные власти Полтавской области сформируют дорожную карту для подписания соглашения на поставку газа

Среда 13 сентября 2023 20:17
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"Нафтогаз" и местные власти Полтавской области сформируют дорожную карту для подписания соглашения на поставку газа Фото: "Нафтогаз" и местные власти Полтавской области сформируют дорожную карту для подписания соглашения на поставку газа (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Группа "Нефтегаз" и местные власти Полтавской области в приоритетном порядке решают вопрос о дальнейшей судьбе долгов Кременчугской ТЭЦ перед Нафтогазом Трейдинг для бесперебойного обеспечения общины газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена правления, директора по корпоративным и регуляторным отношениям группы "Нафтогаз" Ивана Лукерю в Facebook.

Стороны договорились как можно быстрее наработать и подписать дорожную карту, выполнение которой позволит обеспечить поставку газа предприятию Полтаватеплоэнерго на условиях ПСО.

Группа "Нафтогаз" приветствует процесс понимания, который удалось достичь, и готова как можно быстрее урегулировать этот вопрос.

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Нафтогаз Украины Полтавская область
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