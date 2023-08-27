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"Нафтогаз" хоче щороку збільшувати видобуток газу на 0,5-3 млрд куб. м

Неділя 27 серпня 2023 14:32
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"Нафтогаз" хоче щороку збільшувати видобуток газу на 0,5-3 млрд куб. м Фото: "Нафтогаз" хоче щороку збільшувати видобуток газу на 0,5-3 млрд куб. м (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Державний "Нафтогаз" має два плани зі збільшення власного видобутку газу щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова.

"Якщо говорити про життя в період війни, то метою групи "Нафтогаз" є забезпечення сталого постачання енергії і видобутку, який покриває споживання. Це в ідеалі. Забезпечення об’ємів для опалювального сезону різних видів енергії без навантаження на бюджет", - сказав він.

Чернишов також зазначив, що у "Нафтогазу" є песимістичний та оптимістичний плани зі збільшення газовидобутку.

За песимістичним планом "Нафтогаз" буде розраховувати на свої інвестиційні спроможності, які дозволять збільшувати видобуток газу щороку приблизно на 0,5-1 мільярд кубометрів.

Водночас за оптимістичним планом завдяки успішним реформам, ринку енергії, іноземним партнерам, доступності капіталу та кредитування компанія зможе збільшувати видобуток на 1-3 млрд куб. м щороку.

Нагадаємо, у 2023 році група "Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.

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